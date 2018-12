Fiera Bue Grasso Carrù, 147 in concorso

(ANSA) - CARRU' (CUNEO), 13 DIC - Numeri da record per la 108/a edizione della 'Fiera del bue grasso' di Carrù. I capi di bestiame iscritti sono stati 184, di cui 147 ammessi al concorso: 60 erano buoi, venti in più rispetto allo scorso anno.

"Siamo orgogliosi di una manifestazione sempre più internazionale - è il commento della sindaca, Stefania Ieriti - Quest'anno infatti uno dei buoi andrà a Londra acquistato da un imprenditore genovese, Roberto Costa, che in Gran Bretagna gestisce sette ristoranti".

Il Trofeo della 'Banca Alpi marittime' è stato assegnato a 'Virgilio', miglior bue della coscia, allevato dai fratelli Del Soglio di Fossano, mentre l'esemplare più pesante, è stato 'Ragù', bue dal peso di 1440 kg, allevato da Giovanni Battista Lisa di Riva presso Chieri.