Sant'Anna Torino top assistenza donne SM

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Onda premia l'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino, "al top" nell'assistenza alle donne con sclerosi multipla. In particolare è stato premiato il primo Servizio interdisciplinare per la tutela della salute riproduttiva della donna con sclerosi multipla (Sm).

Realizzato presso la Città della Salute di Torino, il servizio offre un pannello di attività specialistiche integrate, finalizzate alla tutela del benessere della donna con Sclerosi Multipla nelle diverse fasi della sua vita riproduttiva, dalla pubertà, alla gravidanza ed al parto, fino alla menopausa.

"La sclerosi multipla è una malattia connotata al femminile - spiega Francesca Merzagora, presidente Onda - colpisce soprattutto le donne per lo più tra i 20 e i 40 anni. La diagnosi insorge in un'età della vita in cui il futuro prende forma, sul lavoro e nella vita privata e la malattia rischia di sgretolare ogni certezza".

Il servizio della Città della Salute è stato premiato come Best Practice da un apposito Comitato.