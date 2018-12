Regione, via esame assestamento bilancio

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - E' iniziato oggi nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte l'esame dell'assestamento del bilancio di previsione 2018-20 della Regione. L'approvazione è prevista mercoledì sera, alla fine di due giornate di lavori.

Il documento, messo a punto dal vicepresidente e assessore al Bilancio Aldo Reschigna, è stato presentato dal relatore di maggioranza, Andrea Appiano (Pd), e dal relatore di minoranza, Davide Bono (M5s).

Si tratta di un bilancio "certamente rigido" ma che "corrisponde a una visione di futuro", e che nonostante le difficoltà legate al debito pregresso "continua nella politica di investimenti avviata negli ultimi due anni", ha rimarcato Reschigna. Le scelte fatte, "con tanti no e qualche sì", ha osservato il numero due della Giunta Chiamparino, è frutto di "vere scelte politiche" che corrispondono a "una visione di futuro che punta a fare in modo che le prossime amministrazioni regionali possano ereditare una situazione non peggiore, e possibilmente migliore, dell'attuale".