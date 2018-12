Furto in casa a Bardonecchia, un arresto

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - È stato fermato dai carabinieri, l'uomo che, il 26 novembre a Bardonecchia in Valle di Susa, ha messo a segno un colpo da 36mila euro in contanti in un'abitazione in via Medail. Si tratta di un italiano di 29 anni, che si era intrufolato nella casa mentre la proprietaria era in vacanza all'estero. I militari lo hanno identificato grazie al sistema di video sorveglianza del paese e alle testimonianze dei vicini della vittima.

L'intero bottino è stato trovato in casa del ladro, nascosto in un armadio, e riconsegnato alla proprietaria.