Fisco, assolto politico anti-Equitalia

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Il tribunale di Torino ha assolto l'ex consigliere regionale Udc del Piemonte Alberto Goffi, insieme alla madre, al fratello Giuseppe e la sorella Ornella. I quattro erano accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta per aver alienato dei beni della società di famiglia al fine di non pagare alcuni debiti con Equitalia, agenzia di riscossione della tasse contro cui il politico conduceva una battaglia.

Secondo Equitalia, l'azienda dei genitori aveva dei debiti fiscali. L'accusa riteneva che per non saldare la somma la società avesse alienato alcuni immobili, confluiti successivamente in fondi patrimoniali intestati ai figli e alle loro consorti. Negli ultimi mesi i Goffi hanno restituito all'Agenzia delle Entrate circa 500mila euro e il giudice Giorgio Gianetti li ha quindi assolti perché "il fatto non costituisce reato". La procura aveva invece chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. "È stata riconosciuta la loro assoluta buona fede", commenta l'avvocato Erica Gilardino.