Appendino, tavolo ecotassa rassereni

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Stiamo aspettando informazioni, l'organizzazione è del consiglio regionale. Auspico che Fca si presenti e che il consiglio aperto possa esserci perché è nell'interesse di tutta la città e la regione". Così la sindaca Chiara Appendino sulla possibilità che giovedì si tenga il consiglio aperto sul settore auto con Fca.

"C'è un tavolo sull'ecotassa al ministero, spero che rassereni il clima, che si possa trovare una mediazione e che Fca si presenti giovedì al consiglio - sottolinea la prima cittadina -. Quando si fa una manovra di un certo tipo è bene che ci sia collegialità e che sia condivisa con i costruttori.

La strada deve essere quella che porta a un cambio di passo con un sostegno a chi favorisce minore inquinamento con l'elettrico e non solo".

Il Consiglio aperto, regionale e comunale, resta al momento convocato. "Fca ci ha chiesto di non annullare l'appuntamento - spiega il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti - in attesa di confermare o meno la presenza nel pomeriggio".