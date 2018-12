Allegri, la Champions più competitiva

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Quest'anno ci sono tante squadre che possono arrivare in fondo: la Juve, ma anche Barcellona, PSG, Manchester Cuty, Bayern Monaco, lo stesso Liverpool".

Massimiliano Allegri fa la radiografia alla Champions, che considera "senz'altro più competitiva". "Quest'anno l'unico turno che può essere più morbido è l'ottavo, se arriviamo primi, altrimenti diventa un ottavo contro una di queste grandi. Ma dai quarti in poi sarà una Champions difficilissima e sarà impossibile trovare un quarto o una semifinale morbida".

"Evitare le prime è importante", dunque, per Allegri, che spera nell'en plein delle italiane: "Speriamo passino tutte il turno stasera; questo non vuol dire che affronteremo un ottavo facile, ma sicuramente più morbido...".