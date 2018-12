Scioperano lavoratori Terzo Valico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 DIC - E' alta, secondo i sindacati, l'adesione dei lavoratori del Terzo Valico allo sciopero indetto dopo l'incidente in cui un operaio è morto nel cantiere di Voltaggio (Alessandria). "Le prime stime parlano del 70%", dicono i segretari di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in presidio davanti a Palazzo Ghilini, ad Alessandria, dove si è svolto un incontro con i rappresentanti della Prefettura.

Assente per motivi personali, il prefetto Antonio Apruzzese ha fatto sapere di voler incontrare gli operai, forse già nel pomeriggio. "Abbiamo chiesto più sicurezza, più controlli, più formazione - dicono i sindacati - Ma soprattutto che un rappresentante della sicurezza possa accedere ai siti della tratta, senza limitazioni, per avere sempre un quadro complessivo della situazione".

A tutte queste richieste, e ai problemi evidenziati, la prefettura ha assicurato la massima attenzione.

I turnisti scioperano dalle 6 di questa mattina alla stessa ora di domani; i giornalieri per l'intera giornata di oggi.