Occhiali rubati e armi, denunciato

(ANSA) - CUORGNE' (TORINO), 7 DIC - I carabinieri di Cuorgnè hanno denunciato alla procura di Ivrea un 21enne romeno per ricettazione e detenzione di armi.

Il giovane, controllato a Cuorgnè mercoledì pomeriggio a bordo di una utilitaria, è stato trovato in possesso di 15 paia di occhiali rubati. Nella sua abitazione, a Castellamonte, i militari hanno recuperato anche una katana, una pistola scacciacani calibro 8 senza il tappo rosso di protezione e 99 cartucce a salve dello stesso calibro. Tutto il materiale è stato sequestrato per i successivi accertamenti.