Botte a imprenditore, tre arresti

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Botte e minacce ad un imprenditore per un presunto debito di 3 mila euro. E' stata una vera e propria spedizione punitiva quella nei confronti del titolare di una ditta di trasporti che, spaventato per le continue violenze, si è rivolto ai carabinieri. In manette sono finiti tre torinesi tra i 33 e i 38 anni, tra cui un ultras granata noto negli ambienti del tifo come 'Ivan il terribile'.

L'accusa nei confronti dei tre è di tentata estorsione in concorso e porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere.

Nella loro auto i militari della stazione Borgata La Falchera hanno trovato una mazza da baseball in ferro e uno sfollagente.