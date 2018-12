Arrestato ristoratore nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 6 DIC - Un arresto, 12 denunce e il sequestro preventivo delle quote societarie e dei rapporti bancari di quattro ditte del settore della ristorazione. È il bilancio dell'indagine dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Alessandria, coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Alessandria Letizia Aloisio.

L'uomo arrestato è un ristoratore novese di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, socio occulto di alcuni locali della zona. Quest'ultimo è indagato per estorsione e spaccio di stupefacenti.

L'operazione è stata illustrata dai comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Michele Lorusso e Sergio Napoletano. Per non interrompere l'attività dei ristoranti, e garantire l'occupazione ai dipendenti, il tribunale ha disposto la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione.