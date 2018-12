Fca, 7,4 milioni a Politecnico in 4 anni

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Fca e Politecnico di Torino hanno esteso fino al 2022 la collaborazione nata nel 1999 per offrire agli studenti una solida preparazione tecnico-scientifica generale per l'impostazione di progetti tecnici e di ricerca applicata in campo autoveicolistico. L'impegno di Fca è di 7,4 milioni di euro, pari a 1,85 milioni all'anno, fra contributi finanziari e beni e servizi. L'intesa è stata firmata a Torino dal presidente di Fca John Elkann e dal rettore del Politecnico Guido Saracco.

L'accordo riguarda attività di ricerca e soprattutto il corso di Laurea di Ingegneria dell'Autoveicolo, i cui iscritti sono raddoppiati (30% stranieri). Negli ultimi quattro anni la collaborazione ha favorito la firma di accordi con prestigiose università negli Stati Uniti e in Canada.

"Continuiamo a sostenere le eccellenze del Politecnico di Torino anche per immaginare insieme come ci muoveremo domani", spiega Elkann. "Il rinnovo dell'accordo con Fca conferma un rapporto di partnership ormai consolidato", aggiunge Saracco.