Di Maio,spero tweet Salvini non danneggi

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Abbiamo l'esigenza costante di comunicare quel che facciamo ai cittadini, ma mi auguro che la dichiarazione (di Salvini) non abbia intaccato l'inchiesta. Tifo per arrivare alla verità sulla mafia nigeriana. Non voglio credere che un tweet abbia danneggiato l'inchiesta". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un forum all'ANSA parlando del caso Salvini-Spataro.