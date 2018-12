Ciclista muore travolto da camion

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Un ciclista ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina in via Provana. a Volpiano, nel pieno centro storico della cittadina dell'area metropolitana di Torino.

Giovanni Schiopetto, pensionato di 94 anni, è stato travolto da un camion che stava svoltando verso sinistra. L'autista ha subito fermato la corsa del mezzo pesante e ha chiamato il 118 prestando i primi soccorsi allo sfortunato ciclista. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Il personale medico ha tentato vanamente di rianimarlo. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale di Volpiano.