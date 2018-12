Il Quartetto Werther debutta a Torino

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Debutto torinese per il Quartetto Werther, formato da quattro musicisti - Misia Jannoni al violino, Martina Santarone alla viola, Simone Chiominto al violoncello e Antonino Fiumana al pianoforte - che martedì 4 dicembre, alle 20, si esibirà al Teatro Vittoria nell'ambito della stagione Young che l'Unione Musicale dedica ai più promettenti giovani gruppi cameristici.

Il quartetto, nato a Roma nel 2016 e formatosi con il Trio di Parma per poi perfezionarsi con il Quartetto Casals, ha ottenuto numerosi premi e nell'ultimo anno è reduce da una serie di concerti nelle città italiane: l'ultima esibizione si è tenuta a Firenze, a Palazzo Pitti, organizzata dall'associazione Musica con le Ali e dagli Uffizi, mentre poco prima di Natale porterà archi e pianoforte nelle Sale Apollinee della Fenice a Venezia.

A Torino porteranno sui loro leggii due capisaldi del repertorio per questa formazione: il Quartetto in do minore opera 60 di Brahms e il Quartetto in mi bemolle maggiore opera 47 di Schumann. (ANSA).