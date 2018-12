Salta concorso presepi in scuole Ivrea

(ANSA) - IVREA (TORINO), 2 DIC - Niente concorso di presepi nelle scuole di Ivrea per rispetto degli alunni di altre religioni. Lo hanno deciso le dirigenze scolastiche della città che non parteciperanno all'iniziativa promossa dal Comune.

"Abbiamo percepito una forma di perplessità nell'appoggiare l'iniziativa, probabilmente per non rischiare di urtare la sensibilità di bimbi appartenenti a fedi religiose diverse", conferma l'assessore Giorgia Povolo.

Così l'associazione che ha promosso il concorso ha ritenuto utile modificare in corso d'opera il progetto originale andando a bypassare le dirigenze scolastiche, ma rivolgendosi a tutti i gruppi di catechismo, parrocchie, e bimbi volenterosi di Ivrea e dintorni. "In questo modo è nato il progetto "Presepi in città, Concorso di Presepi a Ivrea" rivolto a tutti i bimbi di età compresa tra i 4 e i 13 anni", fanno sapere dal Comune.