Ogr Torino vincono premio Mecenati XXI

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Le Ogr-Officine Grandi Riparazioni di Torino, interamente riqualificate dalla Fondazione Crt, hanno vinto il 'Corporate Art Awards 2018' premio Mecenati del XXI secolo, promosso da PptArt con l'Ue, quale riconoscimento a istituzioni, fondazioni e imprese che hanno contribuito allo sviluppo delle arti nella società.

La cerimonia di premiazione si è tenuta al Parlamento europeo a Bruxelles, con questa motivazione: "Per aver dato una seconda vita alle Ogr, trasformando un capolavoro architettonico abbandonato in una culla di creatività e innovazione". "Siamo onorati per aver vinto questo premio - afferma il segretario generale della Fondazione Crt e direttore delle Ogr, Massimo Lapucci - ad un anno dall'apertura alle Ogr come laboratorio di contemporaneità aperto al mondo con oltre 200.000 visitatori".

Hanno concorso per il premio oltre 90 progetti provenienti da tutto il mondo, in particolare, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Cina, Argentina, Brasile, Russia, Francia, Germania, UK.