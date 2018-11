Flying Tiger Copenaghen, nuove aperture

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Flying Tiger Copenaghen, la nota catena di negozi di design low cost, punta a crescere ancora. Il 2018, per la società che gestisce gli store del Nord Italia, si chiuderà con un fatturato di 90 milioni a fronte dei 75 dell'anno scorso e, per il 2019, l'obiettivo è aprire nuovi store, a Lucca, Pisa, Modena e Cuneo. E' l'amministratore delegato di Flying Tiger Copenaghne Italia, Javier Gomez Palacios, a illustrare i piani dell'azienda.

Gomez Palacios vive a Torino, dove nel 2011 ha aperto il primo punto vendita italiano e dove Flying Tiger Copenaghen ha sede. E a Torino è arrivato anche il centro estetico Depiline, il primo fuori dalla Spagna, gestito dalla moglie Ana Combalia.

In Italia i negozi gestiti da Gomez Palacios sono 65 - quello di Arese realizza il fatturato più alto del gruppo nel mondo - con 800 dipendenti che a Natale raggiungono quota mille. A inizio 2018 Gomez Palacios ha lanciato l'app Flying Tiger Jungle che ha già 120.000 clienti e potrebbe essere estesa a tutto il gruppo danese.