A Ivrea mostra su 110 anni Olivetti

(ANSA) - IVREA (TORINO), 22 NOV - Torna a casa, nella storica Officina H di Ivrea, la mostra 'Olivetti 110 anni di innovazione', realizzata col patrocinio del Comune di Ivrea in collaborazione con l'Associazione Archivio Storico Olivetti e la Fondazione Adriano Olivetti. Resta aperta fino al 27 gennaio.

Già ospitata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, celebra l'anniversario della nascita dell'Olivetti, oggi polo digitale del gruppo Tim, ma anche il riconoscimento Unesco alla città di Ivrea.

Sono esposti oggetti iconici come le macchine per scrivere Lettera 22, del 1950, e Valentina del 1968, i registratori di cassa, i robot usati per la pubblicità Tim e le stampanti 3D, ma anche manifesti e scatti di grandi fotografi. "Olivetti ha scritto pagine importanti nella storia industriale italiana e continua a puntare sull'innovazione", spiega il ceo Antonio Cirillo. "Il ritorno a casa della mostra, gratuita, è un segnale bellissimo, un punto di partenza", aggiunge il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli.