Ministro Costa, inceneritori superati

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Il tema non è se gli inceneritori inquinano o meno, ma il fatto che sono superati e non più economicamente convenienti. Alla fine sarà la storia a farceli chiudere. Come Paese stiamo investendo per arrivare nel 2035 alla raccolta differenziata al 100%, oggi siamo al 52% con punte al Nord del 67%. Gli inceneritori non avranno più niente da lavorare, ecco perché oggi le gare vanno deserte".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa oggi in municipio a Torino a margine della cerimonia di premiazione dei cittadini che hanno partecipato al progetto 'Regala un albero alla tua città'". Con lui c'era la sindaca Chiara Appendino.

"Se la raccolta differenziata continuerà a crescere anche in considerazione delle politiche europee che ci obbligano in questo senso - ha aggiunto il ministro - gli inceneritori sono cosa morta, a parte quelli ancora in uso per obblighi contrattuali come quello di Torino che cesserà di essere attivo nel 2032.