Baravalle,ci vorrebbero cento Marchionne

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Se ci fossero cento Marchionne non avremmo avuto i casi Alitalia o Ilva e la Parmalat si sarebbe salvata". Parole di Antonio Baravalle, ex 'Marchionne boy' ora alla guida di Lavazza, alla presentazione del libro Marchionne lo Straniero di Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, in un incontro alle Ogr organizzato da Nexto, presieduta da Davide Canavesio. "Grazie a Marchionne c'è un gruppo presente in 190 Paesi. L'ha salvato, ci sarebbe stato il nulla", spiega Baravalle. Per Paolo Rebaudengo, capo storico delle relazioni industriali Fiat, "Marchionne ha lasciato un'azienda più ordinata, compatta, dove anche le minoranze antagoniste si sono rassegnate e, per questo, più governata. Il rammarico forte è che non sia stato capito e seguito, c'è una certa ingratitudine". Bricco, che nel libro edito da Rizzoli analizza le trasformazione del lavoro, sottolinea "il grande lascito di Marchionne rappresentato dalla sua mentalità, da come guardava le cose, dalla capacità di mescolare economia e letteratura".