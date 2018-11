Ascom, Black Friday sarà hi-tech

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Il Black Friday spinge le vendite soprattutto di smartphone, televisori, aspirapolvere senza filo e notebook, con un incremento stimato tra il 10 e il 20%. Lo sconto medio proposto è fra il 20 e il 40%. Lo rileva Ascom Confcommercio Torino e provincia nei dati sul comportamento dei consumatori durante il Black Friday. In aumento anche l'acquisto on line di grandi elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi.

Sono soprattutto gli uomini fra i 18 e i 45 anni a intensificare gli acquisti. Meno forte l'incremento nell'abbigliamento con un aumento delle vendite previsto fra il 5 e il 7% e uno scontrino medio fra 20 e i 70 euro. "Il Black Friday è un appuntamento a favore dei big e delle grandi catene, meno per il commercio tradizionale che paga il prezzo di questo fenomeno della globalizzazione", commenta Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e vicepresidente nazionale Confcommercio. "E' una partita che si gioca sulla testa delle imprese più tradizionali e dell'economia reale".