Ami Vitale firma calendario Lavazza 2019

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - La natura, l'arte e le 'buone notizie' per la Terra sono protagoniste nel calendario Lavazza 2019 "Good to Earth": riforestazioni, tutela della biodiversità, conversioni di zone industriali in aree verdi, progetti virtuosi per la sostenibilità e la salvaguardia del territorio visti con gli occhi di Ami Vitale, fotogiornalista per National Geographic e già vincitrice di sei World Press Photo. Dodici scatti, raccolti in un nuovo formato 'magazine' - da appendere come i classici calendari o da conservare e sfogliare - in cui sono rappresentate anche le sei installazioni e opere d'arte site-specific di 'nature art', create con tecniche ad impatto zero, dai sei artisti provenienti da tutto il mondo. Una tela galleggiante nella baia del Gazi in Kenya, sculture in plexiglass diventano un tutt'uno con la vegetazione della foresta thailandese, mani disegnate con un rastrello in 37mila metri quadrati sul terreno del Marocco, solo per citarne alcune: così la natura diventa arte, bene prezioso da valorizzare.