Così è se vi pare, debutto al Carignano

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Al Teatro Carignano di Torino debutta in prima nazionale, martedì 11 dicembre, alle 19.30, Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, con la regia di Filippo Dini, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Principali interpreti sono Giuseppe Battiston, Maria Paiato e lo stesso Filippo Dini.

Le scene sono di Laura Benzi, i costumi di Andrea Viotti, le luci di Pasquale Mari, le musiche di Arturo Annecchino.

Assistente alla regia Carlo Orlando, assistente ai costumi Eleonora Bruno. Lo spettacolo resterà in scena al Carignano fino a domenica 6 gennaio 2019. Dopo le recite torinesi lo spettacolo sarà programmato in tournée in Italia dal 9 gennaio al 10 febbraio.