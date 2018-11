Ladri fanno esplodere bancomat

(ANSA) - IVREA (TORINO), 19 NOV - La 'banda dei bancomat' è tornata a colpire in Canavese con un colpo riuscito ai danni della Banca d'Alba e del Canavese in via Marconi 1 a Vische, a fianco della chiesa parrocchiale. I ladri hanno fatto saltare il distributore automatico con l'esplosivo poco prima dell'una di questa notte. Poi sono fuggiti con il bottino, ancora da quantificare.

L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri delle finestre della vicina parrocchia. Indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso.