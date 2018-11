9 giorni di eventi per girare il mondo

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Sarà anche una festa delle tradizioni e delle culture del mondo Artigiano in fiera, la più grande fiera internazionale del settore che si terrà dall'1 al 9 dicembre nel polo fieristico di Rho-Pero. In nove giorni, dalle 10 alle 22, oltre 3mila espositori, con prodotti provenienti da cento Paesi, esporranno opere fatte interamente a mano. In nove giorni di rassegna i visitatori potranno ammirare la maestria degli artigiani in performance live e assistere agli spettacoli di danze e canti tradizionali. Il programma di eventi è già consultabile sul sito www.artigianoinfiera.it. L'esperienza in fiera sarà un vero e proprio viaggio che, partendo dalle tradizioni folcloristiche napoletane, siciliane, salentine, calabresi, romagnole, laziali, attraverserà l'Europa con le esibizioni di Flamenco, Fado, Can can, e proseguirà nel resto del mondo con i tradizionali bonghi del Senegal, le danze Festejo, la musica Crolla del Perù, le esibizioni di un gruppo di ballerini egiziani della Tawassol Band.