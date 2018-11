Pernigotti, contatti Tajani-Turchia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 NOV - "A chi continua a far circolare voce che ci sia un imprenditore che sarebbe interessato a rilevare l'attività come contoterzista ribadiamo che c'è in corso un tavolo di trattativa. Ho già ricevuto una telefonata dallo staff del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha confermato un primo contatto con il ministro turco". Lo afferma Tiziano Crocco, del sindacato Uila Uil, in merito agli sviluppi del caso Pernigotti.

"Obiettivo primario - spiega - è che all'incontro con il premier Giuseppe Conte si presentino i proprietari per capire che intenzioni abbiano. Il passo successivo è ottenere la trasformazione della cassa integrazione per ristrutturazione e non per cessata attività, per guadagnare tempo. A quel punto si potranno percorrere tutte le altre strade".