Panettoni artigianali, festival a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il festival del panettone artigianale, a pochi giorni dal Natale, in un albergo di Torino.

L'1 e 2 dicembre al 'Doubletree by Hilton Torino Lingotto' gli artigiani di 12 regioni italiani presenteranno le loro creazioni a 'Una Mole di panettoni', ideata e organizzata da Dettagli Eventi. In assaggio e in vendita nella mostra-mercato, a ingresso gratuito, panettoni di tutte le forme e sapori, con gli ingredienti più diversi ma un unico obbligo: l'artigianalità.

La7a edizione, presentata alla Camera di Commercio di Torino, si arricchisce della collaborazioni di Eataly Lingotto, dove il 28 novembre ci sarà l'anteprima della rassegna con l'incontro sul 'Dolce a Natale: non solo panettone!' nel quale verranno raccontate le tradizioni regionali. A 'Una Mole di panettoni' parteciperanno anche 11 Maestri del Gusto di Torino e provincia selezionati dalla Camera di Commercio; nel programma il concorso che premierà il miglior panettone 2018 nelle versioni milanese (alto), torinese (basso), creativo e salato.