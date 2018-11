Articoli di Natale pericolosi, sequestrata merce per un valore di due milioni

Erano pronti per la vendita, in vista delle imminenti festività di Natale, gli oltre 1,5 milioni di articoli sequestrati dalla guardia di finanza perché falsi o potenzialmente pericolosi per la salute. Il materiale - del valore di circa 2 milioni di euro - era in un negozio del quartiere Borgo Vittoria, a Torino, aperto nel mese di ottobre da un’imprenditrice di origini cinesi.



Tra gli articoli sequestrati, centinaia di giocattoli, articoli ludici e ricreativi, peluches e accessori d'abbigliamento, nonchè addobbi in grado, secondo l'accusa, di rilasciare ftalati o altre esalazioni pericolose. I prodotti provenivano dalla Cina e venivano venduti senza alcuna indicazione circa la denominazione merceologica, i dati dell'importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e le modalità di smaltimento. Numerosi i reati contestati all'imprenditrice cinese, tra cui frode in commercio e contraffazione.