Affaticamento per Pjanic, niente Spagna

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Tegola per la Juventus che rischia di perdere Miralem Pjanic - ieri impegnato con la Bosnia contro l'Austria per la Nations league - per infortunio. Il centrocampista ha lasciato il ritiro della Bosnia per un affaticamento muscolare e non prenderà parte all'amichevole con la Spagna. Lo riferisce la federcalcio bonisaca con una nota sul sito ufficiale.