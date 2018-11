In mostra proposte smart per la casa

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Creatività al servizio della casa: si potrà trovare anche questo ad Artigiano in Fiera, la rassegna internazionale dedicata alle eccellenze artigiane che si terrà dal primo al 9 dicembre, a Fieramilano (Rho-Pero). La manifestazione, a ingresso gratuito è promossa da Ge.Fi Gestione Fiere Spa, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 22. 'La tua Casa', al padiglione numero 4, presenta proposte per personalizzare gli ambienti domestici e offrire servizi legati alla ristrutturazione e agli impianti più innovativi che rendono confortevole e sicura la casa. Mobili ma anche prodotti per la sicurezza, vivere green, risparmio energetico, raffreddamento, riscaldamento e purificazione dell'aria. L'Atelier della Moda e del Design intercetterà le nuove tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design, mentre il Salone della creatività (padiglione 6) è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati delle arti manuali, rappresentate nella rassegna in tutte le forme e sfaccettature.