Fin, costretti a annullare Energy Torino

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Federazione italiana nuoto (Fin) comunica "con profondo rammarico e disappunto" la cancellazione dell'evento di nuoto Energy for Swim 2018 in programma a Torino il 20 e 21 dicembre prossimi. "La Federation Internationale de Natation (Fina) - si legge sul sito della Federnuoto - ha dichiarato 'non approved' la manifestazione, benché organizzata dalla Federazione italiana nuoto con il supporto della Città di Torino e già inserita nel calendario nazionale, minacciando sanzioni a carico degli atleti partecipanti. La Federazione italiana nuoto è pertanto costretta ad annullare l'evento - prosegue l'annuncio - per tutelare gli atleti che, numerosi, avevano già espresso con entusiasmo la volontà di gareggiare ad un meeting spettacolare destinato ad incrementare l'interesse del nuoto, a valorizzare ulteriormente l'immagine dei partecipanti e a generare profondi riflessi a beneficio dell'intero movimento".