Dybala, con CR7 felice, chance Champions

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - "L'obiettivo è sempre vincere i titoli, ma quest'anno abbiamo una grande occasione per conquistare la Champions, Ronaldo è un ottimo giocatore e quest'anno stiamo giocando bene". Paulo Dybala, nel giorno del suo 25/o compleanno, ha concesso una lunga intervista al Daily Mirror. "Con Ronaldo siamo felici, segneremo tanti gol - ha raccontato al tabloid inglese la 'Joya' -. Da quando è arrivato siamo felici insieme, abbiamo segnato gol davvero importanti per la Juve".

Reti quasi sempre decisive: "Dall'esterno sembra che per noi la Champions sia un'ossessione, in realtà vogliamo vincere anche lo scudetto. In 4 anni abbiamo fatto due finali, dimostrando di poter vincere ma abbiamo avuto un po' di sfortuna".

Dybala indossa da ormai due anni la maglia numero 10 della Juve, la stessa portata da Pogba: "Siamo rimasti in contatto, chissà magari in futuro potremo giocare di nuovo insieme. Dove? Non penso al mercato, ma solo a vincere con la Juve".