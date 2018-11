Autobus bruciano nel Torinese,un fermato

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Sette autobus della Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale torinese, sono andati a fuoco nella notte. Erano fermi nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ciriè, nell'hinterland del capoluogo. Per il rogo, i carabinieri hanno fermato un uomo, che è stato portato in caserma per essere ascoltato.

Dai primi accertamenti, l'incendio sembra essere doloso. Le fiamme sono partite dalla ruota di uno dei sette pullman e si sono propagate agli altri mezzi. I carabinieri di Venaria, che indagano per chiarire la posizione dell'uomo, stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.