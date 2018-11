Mercatini Val Vigezzo con 200 espositori

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE (VCO), 13 NOV - Compiono 20 anni i Mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore, in valle Vigezzo. Dal 7 al 9 dicembre ci saranno 200 espositori, con 80 gruppi provenienti da tutta Italia. Tre giorni di presepi artigianali e casette in pietra e legno, ceramiche, manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. A deliziare i visitatori ci saranno le prelibatezze locali servite in 7 punti di ristoro, dal classico vin brulè al caffè vigezzino, dai golosi stinchéet (sottilissime cialde cotte su pietra) o alle prelibate caldarroste.

Numerosi anche gli spettacoli: bandelle, gruppi di cornamuse e ghironde, i Corni delle Alpi, gli artisti della motosega e i laboratori per i più piccoli. Porte aperte al Museo dello Spazzacamino, alla pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, e alla Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.