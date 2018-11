Sì Torino, borghesucci? No a etichette

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "In questi giorni si sono registrate da parte di esponenti del M5S considerazioni sbeffeggianti sul conto nostro e di coloro che sono scesi in piazza a Torino. In particolare, siamo stati tutti chiamati 'borghesucci', annoiati ed impegnati solo in questioni da salotto e tacciati di negare i diritti della gente che lavora.

Non ci riconosciamo affatto in questo ritratto". Le promotrici di 'Sì, Torino va avanti' respingono al mittente l'etichetta che è stata loro appiccicata addosso da Beppe Grillo.

"La borghesia, termine prima indicativo di chi viveva in un 'borgo', è diventata una classe sociale costituita da coloro che possiedono i mezzi di produzione e dai gruppi sociali quali professionisti, commercianti, artigiani e impiegati - aggiungono su Facebook -. Non c'è alcuna accezione negativa del termine borghese, che, anzi, indica generalmente una sana laboriosità, unita a libera iniziativa e competenze specifiche. Prendere in giro i borghesi appiccicando loro etichette francamente offensive è ingiusto".