Sanità,Anmar 'no minor prezzo forniture'

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Continuità terapeutica, libertà prescrittiva del medico, scelta condivisa delle terapie sono concetti che, in nome del 'minor prezzo', vengono calpestati in 5 Regioni italiane, tra cui purtroppo la nostra". Così Ugo Viora, vicepresidente dell'Anmar, l'Associazione nazionale malati reumatici, sul bando sovraregionale per l'Adalimumab, farmaco biologico usato per malattie come artrite reumatoide, artrite psoriasica e morbo di Crohn. "Non abbiamo nulla contro i biosimilari - aggiunge - e siamo consapevoli di muoverci in un contesto di contenimento delle spese, ma stupisce come il 'minor prezzo' sia ancora l'unico criterio di aggiudicazione delle forniture".

"Sosteniamo per primi che chiunque riesca ad accedere a una diagnosi precoce debba iniziare una terapia col farmaco a minor costo - spiega - ma la Costituzione sancisce il diritto alla miglior cura possibile, indipendentemente dal costo, sulla base di valutazioni sulla qualità della vita e sul benessere del portatore di una malattia cronica".