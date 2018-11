Quasi 20 gradi ma in arrivo prime gelate

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Dai quasi 20 gradi di oggi alle prime gelate notturne all'inizio della prossima settimana. Le previsioni meteo prospettano un ribaltone del tempo che, dopo altri due giorni all'insegna dell''estate di San Martino', con temperature miti sulle Alpi e nebbie e foschie in pianura comincerà a prendere forma da venerdì, con il ritorno delle nuvole a aria più fredda, quota neve a 1.200 metri.

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che oggi ha registrato una massima di 18.8 gradi a Front (Torino), 17.1 nel centro di Torino, prevede, per venerdì, "precipitazioni deboli sparse su fascia pedemontana alpina e prime pianure adiacenti". Smi (Società Meteorologica Italiana) indica il rischi delle prime gelate nell'ultima decade di novembre, con temperature inferiori alla media del periodo.