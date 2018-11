Natale, sosta pagamento e navette gratis

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Navette gratuite e sosta a pagamento in centro, anche nel fine settimana. Tornano a Torino i provvedimenti sulla viabilità per il periodo natalizio a Torino, approvati oggi dalla Giunta comunale. Misure, spiegano da Palazzo Civico, "finalizzate a incentivare l'uso dei mezzi pubblici e a ridurre il più possibile il traffico delle auto nei giorni di massima congestione migliorando così la mobilità della zona centrale della città".

In particolare è prevista, dall'8 dicembre al 6 gennaio, l'estensione del servizio delle Linee Star al sabato e nei giorni festivi, ad esclusione del 25 dicembre, giorni nei quali sarà possibile utilizzare le due linee gratuitamente. Inoltre, dall'8 al 23 dicembre, la sosta a pagamento sarà estesa anche nei giorni festivi in tutte le zone blu del centro, ossia le sottozone A.