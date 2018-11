Artigiano in fiera realtà solidali mondo

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Modelli di impresa sociale innovativi, realtà solidali e percorsi professionali per contrastare la povertà. Sono alcuni dei progetti che i visitatori potranno scoprire ad Artigiano in fiera, la manifestazione che porterà, dal primo al 9 dicembre (ore 10-22), le eccellenze artigiane italiane e internazionali alla fiera di Milano, Rho-Pero.

Dieudonné Razafinjatovo mostrerà un modello di impresa sociale nato in Madagascar, Ferronerie d'Art, un'officina per la lavorazione del ferro riciclato diventata una comunità autosufficiente. L'impresa spagnola Arte Javane proporrà oggettistica in bambù e, in particolare, amplificatori naturali per I-phone e smartphone realizzati, in Indonesia, da lavoratori disabili. Dall'Alto Adige arriva VergissMeinNicht, con un progetto di inclusione che aiuta i giovani con una condizione psico-fisica di difficoltà grazie a un laboratorio di cucito.

Oxfam promuoverà due iniziative: "I was a Sari", in India, e Bobi Craft che incoraggia e sostiene il commercio equo e solidale in Vietnam.