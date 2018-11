Brasile: Tite convoca Alex Sandro

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 NOV - Il ct del Brasile Tite ha convocato lo juventino Alex Sandro al posto del madridista Marcelo, che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di novembre della Seleçao (il 16 contro l'Uruguay a Londra e il 20 contro il Camerun, a Milton Keynes) a causa di problemi a una coscia. Fuori uso, per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, anche il 'blaugrama' Coutinho, al posto del quale il tecnico ha richiamato dalla Cina (gioca nel Guoan Pechino) il centrocampista Renato Augusto.

Non è invece ancora stata presa una decisione su Casemiro, che ha risposto alla chiamata dal tecnico, nonostante dalla Spagna sia stata diffusa la notizia che il giocatore ieri ha riportato una distorsione alla caviglia destra che lo costringerebbe a stare fermo tre settimane.