Novi, una messa per la Pernigotti

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 11 NOV - "Come la mancanza di lavoro danneggia anche lo spirito, così la mancanza di preghiera danneggia le nostre attività". Don Costantino Marostegan, della Diocesi di Tortona, ha iniziato citando le parole di papa Francesco la messa a Novi Ligure (Alessandria) nello stabilimento Pernigotti a rischio chiusura dopo la decisione annunciata dalla proprietà turca Toksoz, con 100 dipendenti che potrebbero restare senza lavoro. "Siamo qui - ha detto - per compiere un primo passo importante: non facciamo mancare la preghiera per avere sostegno in questo momento difficile". Fra i presenti nel piazzale, circa trecento, c'era anche il sindaco Rocchino Muliere.