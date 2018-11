Gran Ballo Venaria in 'Scarpette Rosse'

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Con il Gran Ballo della Venaria Reale si è chiusa nella Reggia sabauda la XXIV edizione di 'Vienna Sul Lago', rassegna nata nel 1995 per unire cultura, formazione e solidarietà. La serata ha avuto come protagoniste trenta giovani coppie, composte da ragazze provenienti da tutta Italia, Europa e Stati Uniti d'America, e altrettanti Aspiranti Guardiamarina dell'Accademia Navale di Livorno.

Il beneficiario della raccolta fondi è stato il Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta. Il ballo ha però focalizzato l'attenzione anche su "Scarpette Rosse", una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: le giovani debuttanti hanno indossate, sotto gli abiti firmati Carlo Pignatelli, scarpette di colore rosso.

Il premio intitolato al generale Delio Graziano per "rendere onore a Donne, Uomini e Istituzioni che hanno reso un importante servizio al Paese" è stato destinato allo stilista Pignatelli, al nuotatore Marco Iannuzzi e a Maria Teresa Lamberti, giornalista di Radio Rai Uno.