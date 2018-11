Mattarella,non farsi distrarre da slogan

(ANSA) - VALLE MOSSO (BIELLA), 10 NOV - "Un tessuto sociale eccezionale contraddistingue l'Italia. Non possiamo e non dobbiamo lasciarci distrarre da polemiche artificiose o da slogan semplicistici". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Valle Mosso per le celebrazioni dei 50 anni dell'alluvione nel Biellese.