Progetto contro uso cellulare alla guida

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Il progetto "Sistema di disincentivo dello smartphone alla guida" - messo a punto da Edoardo Vassallo, di Chieri (Torino), Vincenzo Nicoletti, di Civitanova Marche (Macerata), e capitanata da Marco Del Fiore, di Boves (Cuneo) - ha vinto la 'sfida delle idee' promossa da Michelin su mobilità e sicurezza, durante la quale gli studenti del Politecnico di Torino si sono sfidati in una maratona (hackathon). Settanta i partecipanti. La squadra vincitrice si è aggiudicata il premio Michelin: un finanziamento di 10.000 euro per realizzare il progetto.

"Siamo tre ragazzi che studiano insieme, la nostra prima riunione è stata in un pub per decidere se partecipare all'Hackathon. Ci sono venute tante idee, abbiamo lavorato per scegliere la migliore. Non avevamo nessuna pretesa, ma solo la voglia di metterci in gioco, non abbiamo neanche detto ai nostri genitori che avremmo partecipato. Il risultato è del tutto inatteso", spiegano i vincitori.