Mostra Lego The art of the brick Torino

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - Arriva da Seul l'ultima mostra dedicata alle celebri opere in mattoncini Lego dell'artista Nathan Sawaya, che apre domani alla Promotrice delle Belle Arti di Torino per restarvi esposta fino al 24 febbraio.

Recentemente segnalata dalla Cnn nella lista delle 10 mostre 'da vedere', visitata da oltre 5 milioni di persone nel mondo ed esposta in oltre 50 paesi, la mostra espone 80 imponenti e affascinanti opere di Sawaya, creatore stesso dell'esposizione.

Nato negli Stati Uniti, Sawaya è il primo ad aver portato i Lego nel mondo dell'arte trasformando questo semplice gioco di costruzioni in opere capaci di ispirare e trasmettere emozioni.

Esistono 5 mostre itineranti firmate Sawaya nel mondo. La versione presentata a Torino arriva per la prima volta in Italia, con diverse novità tra cui la Testa Moai, ispirata alle statue di pietra dell'Isola di Pasqua e un dinosauro a grandezza naturale. Tra le altre sculture Monna Lisa di Leonardo, La ragazza di perle di Vermeer, l'Urlo di Munch, il Bacio di Klimt.