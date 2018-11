Gariglio, mai esistita commissione Tav

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - "Fino ad oggi, non c'è stata alcuna Commissione" per l'analisi costi benefici delle grandi opere di rilievo nazionale, Torino-Lione compresa. È quanto afferma il deputato torinese del Pd, Davide Gariglio, riferendo su Facebook dell'esito di una sua richiesta di accesso agli atti al ministero dei Trasporti. "Toninelli - scrive Gariglio sul social - aveva annunciato che la Commissione avrebbe terminato i propri lavori entro novembre, ma ad oggi non sono nemmeno ancora iniziati".

L'esponente Dem spiega che "gli atti di nomina degli esperti incaricati di redarre il documento benefici-costi delle grandi opere sono attualmente privi di efficacia. Dopo più di 4 mesi dall'annuncio del ministro del fatto che c'era una Commissione di esperti, guidati dal professor Ponti, al lavoro sull'analisi benefici costi di Tav e grandi opere, le nomine sono ancora prive di efficacia, perché la Corte dei Conti ha sollevato - conclude Gariglio - il Ministero ha trasmesso alla Corte la documentazione richiesta".