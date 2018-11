Cresce app economy, sarà boom nel 2021

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - L'app economy, l'industria legata alla programmazione delle applicazioni per smartphone e tablet, cresce in modo vertiginoso: la vera esplosione sarà nel 2021 quando i ricavi di tutto il comparto potrebbero superare i 6.300 miliardi di dollari a fronte dei 1.700 miliardi del 2017. La stima del Parlamento Europeo è stata resa nota in occasione della conferenza Swift Heroes, che raccoglie a Torino 350 sviluppatori Apple da tutto il mondo, con 17 speaker di caratura internazionale, età media sotto i 30 anni.

A spingere i ricavi è l'uso sempre più rilevante delle applicazioni vendute sui popolari store digitali: su Google Play e Apple Store ne sono disponibili più di 4 milioni, messe a disposizione sia da sviluppatori indipendenti o piccole società con un'idea geniale, ma più spesso da big dell'economia digitale. "La figura dello sviluppatore è molto ricercata, le aziende se li contendono. Eventi come questo servono anche a fare incontrare domanda e offerta", spiega Francesco Ronchi, ceo di Synesthesia.