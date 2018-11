Santos,CR7 merita un altro Pallone d'Oro

(ANSA) - LISBONA, 8 NOV - "Il fatto che Cristiano Ronaldo sia ancora una volta assente nella lista dei miei convocati pensavo fosse un fatto chiarito, e non voglio tornarci sopra. Posso solo dire che Cristiano merita di vincere il Pallone d'Oro, e che sarebbe un'ingiustizia se non lo dessero a lui". Il ct del Portogallo Fernando Santos oggi ha parlato per commentare le sue convocazioni per le sfide di questo mese contro Italia e Polonia, ed è stato inevitabile rispondere a una domanda sulla mancata convocazione del fuoriclasse della Juve che anche ieri, contro il Manchester United, ha tirato fuori una magia dal cilindro del proprio bagaglio tecnico. Poi una battuta sulla sfida del 17 a S.Siro contro l'Italia, decisiva per il primato nel girone di Nations League: " il Portogallo gioca sempre per vincere, Non conosce un altro modo di pensare. Dirò ai miei che è proibito pensare che abbiamo a disposizione due partite per risolvere il discorso qualificazione: se lo facessimo correremmo dei rischi. Vorrei chiudere il discorso a Milano".