Treno a vapore per antica fiera Canelli

(ANSA) - ASTI, 6 NOV - Una delle più antiche fiere del Piemonte, quella di San Martin di Canelli, in programma l'11 novembre, potrà essere raggiunta anche a bordo del treno storico a vapore messo a disposizione dalla Fondazione Ferrovie dello Stato che da Torino attraversa Asti, Castagnole delle Lanze e Nizza Monferrato.

A Canelli domenica è in programma un grande mercato con più di 150 produttori ed espositori e numerose tipologie di prodotti ed eccellenze enogastronomiche, tra le quali il tartufo, per la fiera regionale dedicata al pregiatissimo fungo ipogeo. Aperte anche le 4 storiche case spumantiere Bosca, Contratto, Coppo e Gancia, custodi delle 'cattedrali sotterranee' patrimonio Unesco, dove nel 1865 venne prodotto il primo spumante italiano.

Aperta la distilleria Bocchino, le numerose chiese barocche del centro storico e la 'via degli Innamorati', percorso dedicato ai personaggi dell'artista francese Reymond Peynet, che da piazza San Tommaso termina presso sulla terrazza panoramica in Costa Belvedere.